Bundestag will Energie-Preisbremsen beschließen

Zuletzt hatten sich Vertreter der Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP auch auf eine Härtefallregelung für Haushalte geeinigt, die mit Brennstoffen heizen, die nicht über Leitungen ins Haus kommen - also zum Beispiel Holzpellets, Öl und Flüssiggas. Dafür will der Bund bis zu 1,8 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Die Länder sollen sich um Anträge und Auszahlung kümmern, Details wären noch zu regeln./hrz/DP/men

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag debattiert am Donnerstag (9.30 Uhr) über die Preisbremsen für Erdgas, Wärme und Strom und will sie im Anschluss beschließen. Mit den Regelungen sollen Verbraucher und Industrie angesichts rasant gestiegener Energiepreise entlastet werden.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer