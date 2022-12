Norgine gibt den Abschluss einer Investition von Goldman Sachs Asset Management bekannt

LONDON, 15. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Heute hat die Norgine Europe B.V. ("Norgine", das "Unternehmen"), ein führendes europäisches Spezialpharmaunternehmen, gab bekannt, dass die Private-Equity-Abteilung von Goldman Sachs Asset Management ("GSAM") die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen abgeschlossen hat. Der Abschluss der Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Norgine, nach mehr als 110 Jahren im Familienbesitz der Familie Stein (die weiterhin einen bedeutenden Anteil am Unternehmen halten wird). Mit Goldman Sachs Asset Management als Hauptpartner ist Norgine gut positioniert, um seinen Auftrag zu erfüllen, fortschrittliche Medikamente auf den Markt zu bringen und dabei gezielt die Patienten/Patientinnen in den Mittelpunkt seiner Strategie zu stellen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Wachstum durch die Weiterentwicklung seines bestehenden Portfolios führender Marken, die Entwicklung und Vermarktung innovativer Produkte in der Pipeline und die Nutzung der Norgine-Plattform durch Initiativen zur Geschäftsentwicklung.