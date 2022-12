Dass die Notenbank den Leitzins um nur 50 Basispunkte auf den höchsten Stand seit 15 Jahren anhob, war spätestens nach den November-Inflationszahlen keine Überraschung mehr. Die Enttäuschung der Anleger rührte daher, dass nur zwei Mitglieder des geldpolitischen Gremiums die Leitzinsen im nächsten Jahr unter fünf Prozent sehen. Alle anderen, und damit eine deutliche Mehrheit, sehen ihn darüber. Zudem klang Powell nicht so, als wolle er die Zinsen im kommenden Jahr bereits wieder senken.

Viel Arbeit läge noch vor der Fed, bis die Preisstabilität wieder erreicht sein werde, so Powell. Allerdings sei die Geldpolitik schon fast restriktiv genug. Da konnte man sich als Anleger zwar aussuchen, was einem gefiel. Am Ende aber stand fest, die Fed hat nichts wirklich Neues kommuniziert. Sie will datenabhängig agieren. Die Leitzinsen dürften von jetzt ab noch zweimal um jeweils 25 Basispunkte angehoben werden und dann ist Schluss. Die Notenbank wird das Tempo der Zinserhöhungen weiter reduzieren, wenn es die Inflation zulässt.