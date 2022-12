Positive Entwicklung im Rahmen der Gesamtjahresprognose / Bertrandt veröffentlicht Bericht zum Geschäftsjahr 2021/2022 (FOTO) Ehningen (ots) - Der Geschäftsverlauf des Bertrandt Konzerns im Berichtszeitraum war geprägt von einer vermehrten Projektvergabe und einer spürbar verbesserten Auslastung im Vergleich zum durch die Pandemie belasteten Vorjahr. Die Gesamtleistung erhöhte sich um rund 19 Prozent und kam damit wieder über die Marke von einer Milliarde Euro. Parallel dazu hat sich das operative Ergebnis entsprechend verbessert: Das EBIT beträgt rund 42 Millionen Euro nach rund 20 Millionen Euro im Vorjahr.



Der Start der Berichtsperiode war gekennzeichnet von einer erfreulichen Wirtschaftserholung und nachlassenden Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. "Die sich normalisierenden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu Beginn des Geschäftsjahres 2021/2022 führten zu einer Aufhellung der Marktstimmung in der Automobilindustrie, die sich in einer vermehrten Projektvergabe und steigender Auslastung bei Bertrandt widerspiegelte. Dieser Trend verfestigte sich im weiteren Verlauf des Berichtzeitraums. Allerdings haben wir die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auch im Jahresverlauf 2022 mit höheren Krankenständen und Ausfallzeiten direkt gespürt. Dies hat die Geschäftserholung insgesamt gebremst", so Markus Ruf, Mitglied des Vorstands der Bertrandt AG.