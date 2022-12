Zur Wochenmitte startete der DAX erst einmal mit einem GAP auf der Oberseite und hatte dieses auch nicht mehr im Tagesverlauf geschlossen. Dennoch fand er Unterstützung an der 14.400 und knapp darunter. Bereits zum Handelsstart hatte ich dieses Setup umgesetzt:

Wie schon in der Morgenanalyse am 14.12.2022 besprochen, wurden die Tiefs immer wieder gekauft und es kam kein richtiger Drive auf der Unterseite auf. So näherten wir uns in Richtung FED-Sitzung am Abend der Oberseite und damit dem GAP an, schlossen es aber nicht ganz:

20221214 Xetra DAX Wochenentwicklung

Damit blieb ein Minus im XETRA-Markt zurück, welches sich dann nachbörslich erst einmal erweiterte. Denn die FED stand an und schockte die Märkte ein wenig:

2022-12-15 FED

Auf die genauen Erörterungen seitens Jerome Powell gehe ich hier im Video gleich ein:

https://www.youtube.com/watch?v=02dAp5Ucd0c

Der DAX it den Handelsdaten an der Börse Frankfurt ist hier einzusehen und hat eine erste Implikation auf den heutigen Tag:

2022-12-14 DAX Boerse Frankfurt

Wie reagierten Wall Street und DAX-Nachbörse

Wall Street Reaktion und Trading-Ideen für Donnerstag den 15.12.2022

Die erste Wall Street Reaktion ging nach unten, da die US-Notenbank eine Inflationseindämmung erst nachhaltig sehen möchte, bevor das Thema Zinssenkung diskutiert wird. Damit wurden einige Phantasien in Richtung Lockerung wieder auf Eis gelegt. Ein ähnliches Bild dürfte die EZB abgeben, die heute tagt.

Dennoch war mit der Gegenreaktion auf den ersten Impuls ein gutes Setup im Handel zu sehen, was wir im Livetrading umsetzten:

2022-12-14 FED Trade

Ein zwischenzeitliches Hoch hat den Dow Jones sogar noch einmal in den positiven Bereich gebracht. Doch zum Handelsende stand ein Minus zu Buche:

2022-12-14 Wall Street

Damit hat sich der DAX insgesamt noch gut gehalten, wie man an der Vorbörse im Einklang mit den Bewegungen des Vorabends erkennt:

20221215 Endloskontrakt DAX

Übergeordnet könnte daher auch heute wieder mit festen Kursen zu rechnen sein, auch wenn wir mit einem GAP in den Tag starten. Die Parameter der mittelfristigen Zeitebenen sind hierbei nicht ausgebrochen:

20221215 Endloskontrakt DAX mittelfristig

Zur EZB-Sitzung dürfte dann ab 14.30 Uhr bei der Pressekonferenz die größte Volatilität aufkommen. Es gilt hier für die Oberseite die gleiche Aussage wie gestern:

Über 14.500 Punkten würde ich von einem weiteren / neuerlichen Anstieg ausgehen. Die Reaktion gestern war deutlich von Short-Eindeckungen geprägt, die vielleicht auch einige Tage vor dem großen Verfallstag nicht ganz bereinigt sind.

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für Donnerstag 15.12.2022

Dabei sprechen wir neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen. Diese Unternehmen melden noch in dieser Woche:

20221211 Earnings week

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es ebenfalls.

Um 8.00 Uhr starten wir mit den Großhandelspreisen aus Deutschland und haben dann ab 14.15 Uhr respektive 14.30 Uhr die EZB-Entscheidung im Blick.

Aus den USA werden wie jeden Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung vermeldet. Parallel dazu die Einzelhandelsumsätze und der Phily-Fed-herstellungsindex.

15.15 Uhr folgen Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung sowie 16.00 Uhr die Businessinventare.

Dafür sind noch die Industrieproduktion der EU um 11.00 Uhr und die Import- sowie Exportpreise aus den USA 14.30 Uhr relevant.

Ausführlich habe ich alle anstehenden Termine hier aufgelistet:

2022-12-15 Wirtschaftsdaten

