BERENBERG stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro von 18,50 auf 11,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Für die Aktionäre des Online-Brokers sei 2022 ein hartes Jahr gewesen, schrieb Analyst Christoph Greulich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach starken Wachstumsjahren 2020 und 2021 sei das laufende Jahr von historisch niedrigen Trading-Aktivitäten geprägt gewesen. Für die Aktien spreche aber eine fundamental niedrige Bewertung./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2022 / 20:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 6,30EUR gehandelt.