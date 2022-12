Arcadia Minerals entwickelt das Tantal-Projekt Swanson in Namibia. Nun kommt mit der HeBei Xinjian Construction CC ein erster Interessent aus der Deckung. Der Konzern strebt einen umfassende Abnahme- und Finanzierungsvertrag mit Arcadia an.

Arcadia Minerals ist ein breit aufgestelltes Rohstoffunternehmen mit mehreren Assets in Namibia. Im Fokus stehen dabei gefragte, kritische Metalle wie Tantal, Lithium, Nickel oder auch Kupfer. Am fortgeschrittensten ist dabei das Swanson-Tantalprojekt im Süden des Landes. Dabei ist Swanson eines der hochgradigsten Tantal-Vorkommen der Welt. Die nach JORC-Standards erstellte, angezeigte Mineralressource umfasst 1,439 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 498 ppm Tantalpentoxid (Ta2O5) sowie einer abgeleiteten Mineralressource von 1,145 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 472 ppm Tantalpentoxid. Dabei ist Tantal ein begehrter Rohstoff: Aufgrund seiner Leitfähigkeit, Härte und Beständigkeit ist er für die Chipindustrie unverzichtbar geworden. Heute geht bereits ein Drittel des weltweiten Angebots in die Halbleiterindustrie.

Arcadia Minerals‘ Plan war es ursprünglich, zügig eine endgültige Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study) für das Projekt zu erstellen und dann an die Finanzierung des Minenbaus zu gehen. Dieser Plan wurde nun durch eine Anfrage der HeBei Xinjian Construction CC über den Haufen geworfen. Der chinesische Mischkonzern hat Arcadia Minerals eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit zukommen lassen.

Ganz konkret will das international tätige Unternehmen das produzierte Tantal abnehmen und zeigt zudem Interesse an dem auf der Liegenschaft ebenfalls vorhandenen Lithium. Das Ziel der HeBei Xinjian Construction CC-Gruppe ist es, nun in direkte Gespräche für eine Kooperation zu gehen, um möglicherweise schon im ersten Quartal kommenden Jahres eine bindende Vereinbarung präsentieren zu können.

Die Chinesen wollen eine Vereinbarung, die eine dauerhafte Abnahme des Tantalpentoxid-Konzentrats mit einem Mindestgehalt von 25 Prozent vorsieht. Hinsichtlich des Lithiums liegt die Vorstellung bei mindestens 1 Prozent Li2O. Zusätzlich würde die HeBei-Gruppe die Finanzierung für den Bau und die Inbetriebnahme einer Tantal-Konzentratanlage mit Multi-Gravity-Separation und einer Lithium-Konzentratanlage bereitstellen. Offenbar hat der Interessent ganz konkrete Vorstellungen von einer möglichen Zusammenarbeit.