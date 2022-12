Der Logistikdienstleister Dachser plant, 50 Einheiten des auf der diesjährigen IAA Transportation vorgestellten Fernverkehrs-Lkw Mercedes-Benz eActros LongHaul in seinen europäischen Fuhrpark aufzunehmen. Das global agierende Unternehmen aus Kempten hat hierfür mit Mercedes-Benz Trucks eine Absichtserklärung unterzeichnet. Dachser will den eActros LongHaul in der Konfiguration als 6x2 Wechselbrückenfahrzeug mit 1.120mm Abstellhöhe einsetzen. Damit erweitert Dachser seine E-Fahrzeugflotte deutlich. Der E-Lkw mit einer Reichweite von rund 500 km mit einer Batterieaufladung soll noch 2024 die Serienreife erreichen.

Stina Fagerman, Leiterin Marketing, Vertrieb und Services bei Mercedes-Benz Trucks: "Dachser ist in Sachen nachhaltiger Transport für uns ein sehr wertvoller Kunde. Schon bei der Entwicklung des eActros 300/400 für den schweren Verteilerverkehr war Dachser ein engagierter Erprobungspartner. Dass das Logistikunternehmen im nächsten Schritt nun auch auf den eActros LongHaul setzen will, freut uns umso mehr und bestärkt uns in unserer E-Strategie."

Alexander Tonn, Chief Operating Officer (COO) Road Logistics bei Dachser, sagt: "Mit dieser Absichtserklärung unterstreichen wir unser Engagement für die Entwicklung und Erprobung umweltfreundlicher Nutzfahrzeugantriebe. Die große Reichweite des eActros LongHaul wird es uns ermöglichen, Waren auch im schweren Nutzlastverkehr und im Fernverkehr zwischen unseren europäischen Standorten emissionsfrei zu transportieren. Dies ist für Dachser ein wichtiger Baustein der langfristigen Klimaschutzstrategie."



Dachser setzt batterieelektrische Fahrzeuge wie den FUSO eCanter und den eActros bereits seit 2018 im Rahmen des nachhaltigen Stadtbelieferungskonzepts "DACHSER Emission-Free Delivery" ein. In mittlerweile elf europäischen Metropolen liefern die batterieelektrischen Transporter und Lkw in einem definierten Innenstadtbereich standardmäßig alle Sendungen lokal CO2-neutral aus. Auf der letzten Meile setzt Dachser zusätzlich elektrisch unterstützte Lastenräder ein, um die Sendungen zu verteilen. Das Pilotprojekt in Stuttgart war 2018 Preisträger des Wettbewerbs "Nachhaltige Urbane Logistik" des deutschen Bundesumweltministeriums und des Bundesumweltamtes.