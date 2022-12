Bohrcrews von Paradigm zu Bohrarbeiten in Brussels Creek mobilisiert, während Recharge die Ergebnisse der Projekte Pocitos 1 Lithium und Georgia Lake Lithium erwartet

Vancouver, BC – 15. Dezember 2022 - Recharge Resources Ltd. („Recharge“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL50: Frankfurt) kündigte heute den Erhalt weiterer Zugangsgenehmigungen für das vollfinanzierte Bohrprogramm des Unternehmens in Brussels Creek an. Damit können die Bohrarbeiten im Kupfer-Gold-Palladium-Projekt Brussels Creek, das sich zu 100 % im Besitz von Recharge befindet, beginnen. Die Bohrausrüstung wird nächste Woche am Projekt eintreffen.

Paradigm Drilling wird das auf einem Kufengestell montierte Bohrgerät des Modells Boyles 25 zum Bereitstellungsbereich in der Nähe des Grundstücks Brussels Creek liefern. Dort werden die Bohrarbeiten über 900 Meter NQ-Kernbohrungen in 3 Bohrlöchern in Kürze beginnen. Diese 900 Meter enthalten Bohrkragenwinkel von zwischen -50 and -90 Grad mit Bohrlochtiefen von nicht mehr als 350 Metern.

Ziel des 900 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramms im NQ-Format ist es zu sondieren, ob hier Potenzial für eine ähnliche Kupfer-Gold-Mineralisierung wie in der benachbarten New Afton Mine (Betreiber: New Gold Inc. NGD.V, Marktkapitalisierung 1,07 Mrd. Dollar) besteht. Die New Afton Mine befindet sich auf dem Gelände der historischen Tagebaumine Afton, die von 1977 bis 1997 in Betrieb war. Der aktuelle Förderbetrieb und die Konzentratoranlage gingen im Juli 2012 in Produktion. Der Förderbetrieb erfolgt nach der „Block Caving“-Methode. Im Jahr 2021 wurden aus der Mine 52.542 Unzen Gold und 61.700.000 Pfund Kupfer gefördert.

Abbildung 1. Geplante Bohrstandorte bei Brussels Creek

Abbildung 2. Die Hyperspektraluntersuchung lässt auf eine porphyrische Alterierung schließen

Johan Shearer, der qualifizierte Sachverständige von Recharge, erklärt: „Da die Bohrverträge und die zusätzlichen Genehmigungen für dieses mit Spannung erwartete Bohrprogramm nun vorliegen, freuen wir uns, dass die Bohrgeräte nun nach Brussels Creek gebracht werden, um nächste Woche mit den Bohrungen zu beginnen. Die vielversprechenden Ergebnisse der vorangegangenen IP-Messung und die Chancen, dass wir hier auf eine Kontinuität der Strukturen und des geologischen Umfeldes der benachbarten, von New Gold betriebenen New Afton Mine stoßen, könnten sich für das Projekt Brussels Creek und alle Beteiligten als äußerst wertvoll erweisen.“