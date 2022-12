Alle erwarten und wollen eine Jahresendrally - daher glaubt man, dass Powell und die Fed nur bluffen! Was wir gestern von der US-Notenbank im Statement und dann von Fed-Chef Powell in seiner Pressekonferenz gehört haben, ist eindeutig hawkish: die Notenbank will die Zinsen über die Marke von 5% anheben (wie die Dot Plots zeigen) - und dann dort das ganze Jahr 2023 belassen. Warum war die US-Notenbank gestern so hawkish? Mit einem Wort: weil die Märkte vor allem nach den Inflationsdaten am Dienstag so dovish sind! Denn der Anstieg der US-Aktienmärkte und der Fall der Renditen hat die financial conditions wieder deutlich gelockert - und eine Aufweichung dieser financial conditions zwingt die Fed, weiter die Geldpolitik zu straffen, wenn sie die Inflation wirklich besiegen will. Charttechnik und Indikatoren deuten darauf hin, dass die Jahresendrally in diesem Jahr ausfallen dürfte..

1. EZB: Zinsen, Bilanzreduzierung – endet „Fiskalisierung des Euros“?

2. Warum die deutsche Inflation im Dezember auf 7 % sinken könnte

3. Scheitert Deutschland? Boom und Bust mit Thomas Middelhoff, Donnerstag 19Uhr - Live-Link:

