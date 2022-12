BONN/BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Post soll angeblich an einer Übernahme der Bahn-Logistiktochter Schenker interessiert sein. Das berichtet das "Manager-Magazin" (MM) am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Es wäre die ganz große und dazu noch deutsche Lösung, hieß es. Im Verbund mit Schenker wäre die Speditionsdivision der Post weltweit klarer Marktführer. Bei den Überlegungen der Post spiele auch eine Rolle, dass Konkurrenten wie Maersk oder der dänische Spediteur DSV sich Schenker einverleiben könnte.

An diesem Donnerstag tagt der Aufsichtsrat der Bahn. Dabei soll es Kreisen zufolge auch um die Zukunft von Schenker gehen. Ein Verkauf der finanzstarken Sparte wird schon seit Jahren diskutiert. Die Aktie der Post notierte in den ersten Handelsminuten mehr als zwei Prozent tiefer, was aber vor allem an einem negativen Analystenkommentar gelegen haben dürfte. So rechnet Analyst Samuel Bland von der Bank JPMorgan mit einer Senkung der Mittelfristziele durch den Konzern bei der Vorlage der Jahreszahlen für 2022./nas/mis