Desert Gold stellt Finanzierungsupdate bereit

14. Dezember 2022, Surrey (British Columbia). Desert Gold Ventures Inc. („Desert Gold“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: DAU, FWB: QXR2, OTCQB: DAUGF) gibt bekannt, dass das Unternehmen hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 2. Dezember 2022 seine Finanzierung durch den Verkauf von 57.142.857 Einheiten zu einem Preis von 0,07 CAD pro Einheit (die „Einheit“) (die „Finanzierung“) auf bis zu 4.000.000 CAD erhöht hat. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Stammaktien-Warrant (der „Warrant“) bestehen. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von drei Jahren nach dem Abschluss der Finanzierung eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,08 CAD pro Stammaktie zu erwerben. Zu diesem Zeitpunkt hat das Unternehmen Zeichnungsbescheinigungen für 32.717.184 Einheiten erhalten, was Einnahmen in Höhe von 2.290.203 CAD entspricht.

Bestimmte Directors und/oder leitende Angestellte des Unternehmens erwerben im Rahmen der Finanzierung Einheiten in Höhe von insgesamt 8.128.571. Eine solche Beteiligung gilt als eine Transaktion mit einer nahe stehenden Person im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“). Die Transaktion ist von den Anforderungen von MI 61-101 hinsichtlich einer formellen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre befreit, falls weder der Verkehrswert der an diese Personen ausgegebenen Wertpapiere noch der von diesen gezahlte Gegenwert 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt.

Nach dem Abschluss der Finanzierung könnte das Unternehmen qualifizierten Personen eine Vermittlungsprovision bezahlen. Wertpapiere, die im Rahmen der Finanzierung ausgegeben werden, unterliegen einer statutenmäßigen Haltefrist.

Die Einnahmen der Finanzierung werden in erster Linie für Bohrungen beim Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Projekt Senegal Mali Shear Zone (das „Projekt SMSZ“) im Westen von Mali, sowie zu allgemeinen Betriebskapitalzwecken verwendet werden. Der Abschluss der Finanzierung unterliegt einer endgültigen Genehmigung der Toronto Venture Stock Exchange.

Für das Board

Jared Scharf

___________________________

Jared Scharf

President und CEO

ÜBER DESERT GOLD