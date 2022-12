Kissigs Portfoliocheck: Mit Capital One spekuliert Ruane, Cunniff & Goldfarb ausgerechnet jetzt auf Konsumentenkredite

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig auf aktien-mag.de für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.In meinem 215. Portfoliocheck blicke ich wieder in das Portfolio von Ruane, Cunniff & Goldfarb die den berühmtenmanagen. Bill Ruane hatte diesen 1970 auf ausdrücklichen Wunsch von Warren Buffett ins Leben gerufen und Charlie Munger sagt über den Fonds: "".

Disclaimer: Habe Alphabet auf meiner Beobachtungsliste und in meinem Depot/Wiki.

Imhatte Ruane, Cunniff als Anhänger deslediglich 31 Positionen im Gesamtwert von 6,73 Mrd. USD im Bestand, und verzeichnete eine Neuaufnahme. Die Turnoverrate lag bei 5 %. Es dominieren weiterhin die Communication Services mit 31,8 %, doch dahinter folgen beinahe schon auf Augenhöhe die Financial Services mit 30,4 %; gegenüber dem 1. Quartal haben sie um annähernd 10 % an Gewicht zugelegt. Auf Rang drei notieren weiter Gesundheitswerte mit 16,6 % vor zyklischen Konsumwerten mit 8,7 %, so dass die Technologiewerte weiter abrutschten und nur noch 8,4 % auf die Waage bringen und damit fast ein Drittel weniger als im Vorquartal.Es stand eine ganze Reihe von Gewinnmitnahmen auf der Agenda. So wurde die Position an Taiwan Semiconductor um 30 % verkleinert und mit 35 % Reduzierung bei Micron traf es einen weiteren Wert aus dem Chipsektor. Netflix wurde sogar um 40 % abgebaut und Alphabet um knapp 17 %. Kleine Verkäufe zwischen 1,6 und 6,2 % trafen CarMax, Liberty Broadband, Elevance Health und UnitedHealth Group. Aufgestockt hat man lediglich bei Meta Platforms; ganz neu eingestiegen ist Ruane, Cunniff & Goldfarb mit einer Depotgewichtung von 3,9 % bei[WKN: 893413], einer schnell wachsenden Verbraucherkreditbank. Obwohl erst 1998 gegründet gehört Capital One inzwischen zu den größten Kreditunternehmen der USA und ermöglicht als einer der großen Finanzdienstleister ihren Kunden die Onlineabwicklung von Zahlungsgeschäften, wie Kleinkundeneinlagen und weitere Serviceleistungen. Des Weiteren ist die Gesellschaft ein bedeutender Anbieter von Visa- und MasterCard-Kreditkarten. Angesichts der gegenwärtigen Lage aus Inflationsdruck, steigenden Zinsen und sich abkühlender Wirtschaft eine gewagte Investition. Aber wohl auch gewinnträchtig...