GESCO: Hervorragende Entwicklung

Auch die Perspektiven für die Zeit danach seien aussichtsreich. Die Entwicklung der Portfoliogesellschaften werde systematisch mit Excellence-Programmen vorangetrieben, die eine nachhaltige Outperformance sicherstellen sollen. Die hohe Gewinndynamik der letzten anderthalb Jahre werten die Analysten als Beleg, dass der Ansatz sehr erfolgreich sei.

Weitere Wertbeiträge wolle das Unternehmen über Zukäufe generieren, mit der die Portfoliostruktur weiter diversifiziert werden solle. In 2021 habe bereits eine neue Basisbeteiligung aus dem Medizintechniksektor erworben werden können, in diesem Jahr sei im November eine Add-on-Übernahme für SVT vereinbart worden.

Bis 2025 solle die Mischung aus organischem Wachstum und Akquisitionen einen Umsatzanstieg auf 1 Mrd. Euro ermöglichen, die EBIT-Marge solle zyklusübergreifend dann bei 8 bis 10 Prozent liegen.

Trotz der sehr guten Entwicklung und der aussichtsreichen Perspektiven sei das Unternehmen nur mit einem KGV22 von 8,2 (zum oberen Rand der Prognosespanne) bewertet. Die Analysten sehen den Grund dafür in der am Markt noch verbreiteten Skepsis, dass die Gesellschaft aufgrund der unsteten Gewinnentwicklung in den Jahren bis 2020 den positiven Trend nicht fortsetzen könnfe. Inzwischen sei das Portfolio aber angepasst worden und deutlich robuster, außerdem mache die systematische Weiterentwicklung der Töchter sichtbare Fortschritte. Die Analysten gehen davon aus, dass mit weiteren Gewinnzuwächsen auch das Bewertungsmultiple für GESCO steigen werde, was einen hohen Hebel auf den aktuellen Aktienkurs biete. Sie sehen das aktuelle Kursziel mit 50,00 Euro deshalb weit über dem aktuellen Niveau und bekräftigen ihre Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.12.2022 um 9:46 Uhr)

Die GESCO Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 24,00EUR gehandelt.