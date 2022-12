GR Silver Mining setzt Serie an Top-Bohrergebnissen fort!

GR Silver Mining hat erneut Top-Bohrergebnisse von seinem Plomosas-Projekt in Mexiko gemeldet. Die Arbeiten werden noch bis Jahresende fortgesetzt.

GR Silver Mining (0,14 CAD | 0,09 Euro; CA36258E1025) liefert und liefert aus seinem Silberprojekt Plomosas in Mexiko. Die Kanadier veröffentlichten nun neueste Bohrergebnisse. Im Fokus stand dabei die historische Mine Plomosas. Dort, wo früher einmal Silber und Gold abgebaut wurden, gibt es Bereiche, die nie untersucht und als wertlos klassifiziert wurden. In diesen Bereichen aber stößt GR Silver Mining immer wieder auf hohe Mineralisierungen an Edel- und Industriemetallen. Dies unterstreichen auch die nun vorgelegten Ergebnisse. So stieß Bohrloch LIP22-28 auf 1.242 g/t Silberäquivalent über stattliche 7,3 Meter. Neben Silber fanden sich dort auch Gold (8,66 g/t), Blei (2,7%), Zink (6,6%) und Kupfer (0,5%). GR Silver Mining setzt die Bohrarbeiten in diesem Gebiet noch bis Ende Dezember fort. Im neuen Jahr will das Unternehmen dann eine neue Ressourcenschätzung für sein Projekt vorlegen. Zudem ist auch eine erste Wirtschaftlichkeitsrechnung für das Projekt geplant.