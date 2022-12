Goldaktien schwächer

Seite 2 ► Seite 1 von 2

27-jähriger Asylbewerber aus Eritrea ersticht in Illerkirchberg die 14-jährige Ece auf dem Schulweg und verletzt ein 13-jähriges Mädchen. Jetzt wird bekannt, dass es in dem Asylbewerberheim 2019 eine 9-malige Vergewaltigung einer 14-jährigen von 4 Männern gab. Die Angeklagten wurden zu Gefängnisstrafen von jeweils mehr als 2 Jahren verurteilt. Einer dieser Vergewaltiger, ein 29-jähriger Afghane, den Innenministerin Nancy Faeser nicht abschieben wollte, lebt nach seiner Haft wieder in Illerkirchberg und bekam am Tag der Beerdigung von Ece Polizeischutz. Über die anderen 3 Täter wird nichts bekannt.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar nach (aktueller Preis 53.956 Euro/kg, Vortag 54.770 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber fällt (aktueller Preis 23,09 $/oz, Vortag 23,82 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 1.004 $/oz, Vortag 1.035 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.822 $/oz, Vortag 1.859 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 82,14 $/barrel, Vortag 80,32 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,7 % oder 0,8 auf 122,0 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Kinross 1,5 %. Bei den kleineren Werten verlieren Belo Sun 10,5 % (Vortag -53,7 %), Monument 6,7 % und Wesdome 5,2 %. Chesapeake verbessern sich 7,1 %, Argonaut 4,7 % und Galiano 4,4 %. Bei den Silberwerten fallen Abra 6,9 % und Gatos 4,5 %. Minaurum verbessert sich 8,6 %.