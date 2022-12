Mittelstand beweist Mut in Krisenzeiten / Deutsche Unternehmer blicken laut Umfrage von Mission Mittelstand positiv auf das Jahr 2023 (FOTO)

Cloppenburg (ots) - Corona-Pandemie - Ukraine-Krieg - Inflations-Chaos: Der

Druck aktueller Krisen lastet auf den Schultern der deutschen Wirtschaft. Doch

dass der Mittelstand selbstbewusst in die Zukunft blickt, belegt eine Umfrage

der Unternehmensberatung Mission Mittelstand. Darin schaut zwei Drittel der mehr

als 250 befragten kleinen und mittelgroßen Unternehmen positiv auf das neue

Jahr. Wie kommt es trotz all der Herausforderungen zu diesem Optimismus?



Das Jahr 2022 war kein einfaches Jahr für Unternehmer. Die Betriebskosten

steigen, während die Kaufkraft der Kunden sinkt. Was nach existenzbedrohenden

Problemen klingt, nimmt der deutsche Mittelstand jedoch ganz anders wahr. Mehr

als die Hälfte der Befragten sehen ihr Unternehmen für die kommenden Aufgaben

gut eingestellt. Nicht einmal jeder zehnte Geschäftsführer fühlt sich schlecht

vorbereitet. "Unsere Unternehmer zeigen damit Stärke. Sie lassen sich nicht von

äußeren Widrigkeiten entmutigen" , meint Matthias Aumann, Geschäftsführer der

Mission Mittelstand.





Knapp die Hälfte der Befragten sehen die Inflation als größte Belastung, dichtgefolgt von den Energie- und Gaspreisen sowie einer drohenden Rezession. Nurknapp ein Drittel der Geschäftsführer misst dem wirtschaftlich jahrelangdominierenden Thema des Fachkräftemangels eine größere Bedeutung zu. "Wer jetztmit funktionierenden Strategien an seinem Unternehmen arbeitet, ist jederzeitdurch effektives Marketing und Recruiting in der Lage, die richtigen Mitarbeiterzu gewinnen" , erklärt Matthias Aumann.Etwa 70 % der Teilnehmer der Befragung geben an, dass Handlungsbedarf bei derVerbesserung der Strukturen und Prozesse besteht. Knapp die Hälfte der Befragtenwollen ihren Fokus verstärkt auf die Mitarbeitergewinnung, das Marketing sowieSales und Vertrieb legen. Mehrfachnennungen waren jeweils möglich. "Natürlichist bei allem Optimismus Blauäugigkeit fehl am Platz" , so derUnternehmensberater.Die Krisenlage werde nach den Angaben Aumanns in 2023 weiter anhalten. "AlsGeschäftsführer ist es jetzt entscheidend, sich rechtzeitig auch auf zukünftigeHerausforderungen vorzubereiten. Dann kann das Unternehmen selbst in schwierigenZeiten weiterwachsen."Die Ergebnisse zeigen: Der deutsche Mittelstand ist zuversichtlich für das Jahr2023. "Wir sehen einmal mehr, dass der Mittelstand das Rückgrat der deutschenWirtschaft ist und nicht bei jedem Gegenwind sofort einknickt" , sagt MatthiasAumann.