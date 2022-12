Erfolglos auf der Suche nach geeigneten Bewerbern trotz Headhuntern und Ausschreibungen? So können Steuerkanzleien mit Facebook, Instagram und Co. gut ausgebildete Bewerber erreichen und einstellen (FOTO)

Deggendorf (ots) - Aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels werben

Steuerkanzleien seit längerem eindringlich um gut qualifizierte Mitarbeiter.

Leider setzen dabei viele Steuerberater viel zu lang und auch noch erfolglos auf

Headhunter. Doch inzwischen ist den meisten von ihnen klar: Freie Stellen lassen

sich mittlerweile nur mittels Social Recruiting besetzen. "Bedauerlicherweise

setzen viele Kanzleien die Lösung immer noch nicht um, obwohl sie sie längst

kennen", sagt Sandra Völzke LL.M.



"In der derzeitigen Lage bedeutet das für viele Steuerberater, dass sie

Mandanten ablehnen müssen und mit der Bearbeitung bestehender Fälle immer weiter

ins Hintertreffen geraten", führt die Recruiting-Expertin weiter aus. Sie bringt

Kanzleien mit ihren Traumkandidaten zusammen und kennt die Probleme, mit denen

viele Steuerkanzleien bei digitalen Strategien zur Personalgewinnung zu kämpfen

haben. In diesem Artikel erläutert sie das Prinzip des Social Recruitings und

verrät, worauf Kanzleien dabei auf jeden Fall achten sollten.





Zeitungsannoncen und Headhunter bringen nicht den erwarteten ErfolgSteuerkanzleien müssen lernen, dass Bewerbungsverfahren durch herkömmlicheStellenausschreibungen nicht mehr zeitgemäß sind. In erster Linie liegt diesdaran, dass die Fachkräfte, die gesucht werden, diese Ausschreibung nicht lesen.Auch Headhunter bringen nur selten echte Erfolge. Viele dieserPersonalvermittler verlangen bereits im Voraus hohe Gebühren, sodass ihreVermittlung oft einem Verlustgeschäft gleichkommt.Mit Social Media unabhängig werden und eine starke Arbeitgebermarke aufbauenEs ist wichtig, zu verstehen, wie wir potenzielle Mitarbeiter dazu bewegenkönnen, über einen Wechsel ihres Arbeitgebers nachzudenken. Dazu ist es fürUnternehmen ratsam, sich in die Lage von qualifizierten Fachkräften zuversetzen, die bereits über einen sicheren Arbeitsplatz verfügen. Viele dieserMenschen sind gar nicht unbedingt zufrieden mit ihrem aktuellen Arbeitsplatz. Inden meisten Fällen bemängeln Mitarbeiter die schlechte Stimmung unter denKollegen oder eine mangelnde Wertschätzung zuverlässiger Leistung. SolcheArbeitnehmer spielen immer wieder mit dem Gedanken, zu kündigen. Genau an diesemPunkt setzt Social Recruiting an: Auf Social-Media-Kanälen ist es möglich,konkret Bewerber anzusprechen, die sich eine Verbesserung ihrer aktuellen Lagewünschen.In den meisten Fällen werden diese sich nicht aktiv um eine Stelle bewerben,zählen also zu den passiv Suchenden. Diese gilt es davon zu überzeugen, dasseine Veränderung für sie tatsächlich zu einer Aufwertung desArbeitsverhältnisses führt. Steuerkanzleien, denen es gelingt, über die sozialenNetzwerke eine echte Arbeitgebermarke aufzubauen, können so zielgerichtet dieArbeitnehmer anwerben, nach denen sie suchen. Auf diese Weise lösen sichKanzleien aus dem Abhängigkeitsverhältnis, in das sie durch Jobportale und denEinsatz von Headhunter hineingeraten sind.Aufgepasst bei Bewerbungsgesprächen: Die Bewerber entscheiden!Wenn es der Kanzlei gelungen ist, entsprechende Fachkräfte für das Unternehmenzu begeistern, hilft ein entscheidender Gedanke beim Bewerbungsgespräch weiter:Der eigentliche Bewerber ist das Unternehmen, nicht die Fachkraft. Wer möchte,dass diese sich im Unternehmen wohlfühlt, sollte Vertrauen haben und nicht umdie Zusendung von Anschreiben und Lebensläufen bitten. Viele Bewerber erledigenihren kompletten Alltag per Smartphone. Dass diese neuen Verhältnisse sich auchin einem Bewerbungsprozess niederschlagen, ist natürlich und wünschenswert.Viele Abläufe lassen sich auf diese Weise beschleunigen, sodass Mitarbeiterzügiger eingearbeitet werden können.Über Sandra Völzke LL.M.:Sandra Völzke LL.M. und Nadine Völzke sind die Gründerinnen von VölzkeConsulting. Gemeinsam mit ihrem Team haben sie es sich zur Aufgabe gemacht,Steuerberater und Wirtschaftsprüfer dabei zu unterstützen, mit digitalenMethoden qualifizierte Bewerber zu finden und für sich zu gewinnen. Mithilfe dersozialen Medien helfen die Recruiting-Expertinnen ihren Kunden dabei, denwichtigen und dringenden Schritt in die Digitalisierung zu gehen und eineattraktive Arbeitgebermarke aufzubauen. Mehr Infos dazu unter:https://www.voelzke-consulting.de/recruitingKontakt:Völzke ConsultingVertreten durch: Nadine & Sandra Völzkemailto:kontakt@voelzke-consulting.dehttp://www.voelzke-consulting.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/166132/5395002OTS: Völzke Consulting