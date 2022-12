Preise von Neubau und saniertem Altbau sind stabil (FOTO)

Berlin (ots) - Eine aktuelle Auswertung von ImmoScout24 zeigt, wie sich die

Angebotskaufpreise für verschiedene Immobilienkategorien im Halbjahres- und

Jahresvergleich entwickeln:



- Neubau und sanierter Altbau sind von Preissenkungen nahezu nicht betroffen.

- Unsanierter Gebäudebestand verzeichnet die größten Preisrückgänge.

- In den Metropolen sinken die Angebotspreise am stärksten, bleiben aber auf

einem sehr hohen Niveau. Im ländlichen Raum fallen die Abschläge der

Angebotspreise gering aus.

- Suchende profitieren von großem Angebot: ImmoScout24 verzeichnet mehr Traffic

und mehr Exposé-Sichtungen auf der Plattform als im Vorjahr.





Der Immobilienmarkt ist im aktuellen ökonomischen Umfeld von diversenVeränderungen geprägt: Gestiegene Baufinanzierungskosten und die Verschiebungder Nachfrage von Kauf zu Miete schwächen die Dynamik der Kaufpreisentwicklungab. Während in den letzten Jahren die Kaufpreise deutlich dynamischer gestiegensind als die Mieten, hat sich die Entwicklung mittlerweile umgekehrt. DieserAnpassungsmechanismus ist Ausdruck eines strukturell intakten und stabilenImmobilienmarktes.Nachfrage nach Kaufimmobilien stabilisiert sichDie Nachfrage nach Kaufimmobilien hat in den vergangenen Monaten vorerstabgenommen. Seit September beobachtet ImmoScout24 jedoch eine Stabilisierung derNachfrage nach Kaufimmobilien: Deutschlands führende Online-Plattform für Wohn-und Gewerbeimmobilien verzeichnet mehr Traffic und mehr Exposé-Sichtungen als imVergleich zum Vorjahr. Kaufinteressent:innen informieren sich demnach vermehrtüber das zunehmende Angebot und scheinen ihre Optionen abzuwägen."Aktuell befindet sich der Markt in einer Phase der Anpassung und des Abwartens.Suchende treffen auf ein nie dagewesenes Angebot. Das wird jedoch nur für einenbegrenzten Zeitraum der Fall sein. Die dominierende Frage ist - wie so oft -wann der beste Zeitpunkt ist, um zu kaufen? ", kommentiert Dr. Gesa Crockford,Geschäftsführerin von ImmoScout24 . "Für Verkäufer:innen ist eine guteVermarktung ihrer Immobilie daher umso wichtiger. Die Rolle der Makler:innen istsowohl für Suchende als auch für verkaufende Eigentümer:innen in dieserMarktlage entscheidend. Denn mit ihrer Marktexpertise und persönlicher Beratungschaffen Makler:innen für beiden Parteien Sicherheit in der sich veränderndenMarktsituation und führen zum besten Match zwischen Käufer:innen undVerkäufer:innen."Deutliche Unterschiede bei der Entwicklung der Angebotspreise in Bestand undNeubau