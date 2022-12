Neue App für Befragung zu Einnahmen und Ausgaben verfügbar

WIESBADEN (ots) -



- App "Einkommen & Verbrauch" ermöglicht Einträge von unterwegs

- Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) bilden wichtige Grundlage

für die Festsetzung des Bürgergelds und anderer Leistungen

- Bis zu 175 Euro als Dankeschön für Teilnahme: Anmeldungen weiterhin möglich



Zum ersten Mal ist bei der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2023 die

Teilnahme per App möglich. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,

ist die mobile App ab sofort im Google Play Store und Apple App Store unter dem

Namen "Einkommen & Verbrauch" verfügbar. Die Web-App für alle gängigen Browser

auf PC und Laptop gibt es unter app-evs2023.de. Zugangsdaten für die App

erhalten nur Haushalte, die sich zur Teilnahme an der größten freiwilligen

Erhebung der amtlichen Statistik bereit erklärt haben und dafür nach dem

Zufallsprinzip ausgewählt wurden.





EVS-Daten wichtig für Bürgergeld, familienpolitische Leistungen undInflationsrateDie EVS liefert wichtige Erkenntnisse darüber, wofür die Menschen in Deutschlandwieviel Geld ausgeben. Die Daten der EVS bilden unter anderem die Grundlage fürdie Festsetzung von staatlichen Unterstützungsleistungen für Kinder undErwachsene. Dazu gehören zum Beispiel:- die Regelbedarfe für das Arbeitslosengeld II, das sind bislang die sogenanntenHartz-IV-Sätze und zukünftig das Bürgergeld- das Kindergeld- der steuerliche Kinderfreibetrag- der Mindestunterhalt- der UnterhaltsvorschussDie EVS-Daten tragen zudem zur Berechnung der Inflationsrate bei, indem aus denAngaben aller Haushalte ermittelt wird, wie groß die Anteile fürunterschiedliche Ausgabenbereiche sind. Das ist die Basis für dieZusammensetzung des sogenannten "Inflations-Warenkorbs".Teilnahme per App bequem von unterwegs möglichIn den teilnehmenden Haushalten halten alle Personen ab 16 Jahre drei Monatelang ihre Ausgaben fest - von regelmäßigen festen Ausgaben beispielweise fürMiete, Versicherungen und Mobilfunkverträge bis hin zu täglichen Konsumausgabenbeispielsweise für Lebensmittel, Bekleidung und Freizeitaktivitäten. Zudembeantworten die Teilnehmenden einige Fragen unter anderem zurHaushaltszusammensetzung, zur Ausstattung mit bestimmten Gebrauchsgütern, zurVermögenssituation sowie den Haushalts- und Personeneinkommen.Mit der speziell für die EVS 2023 entwickelten App können die Teilnehmendeninsbesondere die täglichen Ausgaben bequem auch von unterwegs dokumentieren. Beiaktiver Internetverbindung werden die Daten synchronisiert, sodass dieEintragungen beispielsweise am Smartphone begonnen und über die Web-App am