CEGH GreenHydrogen Index Transparenter Referenzpreis für grünen Wasserstoff

Wien (ots) -



- Central European Gas Hub AG (CEGH) veröffentlicht einen Index für die

Produktion von grünem Wasserstoff in Österreich.

- Der Index dient als Preisreferenz für die Produktionskosten von grünem

Wasserstoff in Österreich und Zentraleuropa.

- Mit diesem Index unterstützt CEGH den Aufbau eines Marktes mit grünem

Wasserstoff.



Grüner Wasserstoff wird einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des

Energiesystems leisten und zukünftig an Bedeutung gewinnen. Grüner Wasserstoff

kann durch die Verwendung von bestehenden bzw. neuen Gasleitungen rasch in

großen Mengen transportiert werden. Dabei kann auch die vorhandene

Gasinfrastruktur genutzt und Österreich als Energiedrehscheibe ausgebaut werden.