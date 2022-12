Kein Alleinstellungsmerkmal als Unternehmen? - Daniel Graf verrät, warum gerade das besonders wichtig ist und wie Unternehmen ihre Beratertätigkeit professionalisieren (FOTO)

Berlin (ots) - Daniel Graf ist Experte für Qualitätsmanagement und

Prozessoptimierung. Mit der IfDQ Audit GmbH unterstützt er Unternehmen dabei,

sich mithilfe von ISO-Zertifizierungen besser am Markt zu platzieren. Im

Folgenden hat er verraten, warum es für Unternehmen unabdinglich ist,

Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten und wie sie so ihre Beratertätigkeit

professionalisieren können.



Beratungsunternehmen und -agenturen in den unterschiedlichsten Bereichen stehen

vor einer existenziellen Entscheidung: Wollen sie weiter im Mittelfeld gefangen

und damit austauschbar sein oder sich mit etwas Aufwand vom Wettbewerb abheben?

Als Experte für Qualitätsmanagement und Prozessoptimierung sieht Daniel Graf ein

enormes Potenzial, wenn Beratungsunternehmen ein Alleinstellungsmerkmal

aufweisen. Er legt jedoch großen Wert darauf, den Begriff enger zu fassen:

"Alleinstellungsmerkmal bedeutet unter dem Strich Exklusivität - das ist nicht

realistisch. Sinnvoller ist es daher, ein signifikantes Differenzierungsmerkmal

zu identifizieren: "Dies können auch andere für sich beanspruchen - der Erfolg

ist dennoch garantiert."