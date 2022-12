TeamDrive will Hornetdrive übernehmen Hamburg (ots) - Hornetsecurity trennt sich von Hornetdrive, um sich auf das Kerngeschäft mit Microsoft 365 Security, Compliance, Governance, Back-up und Security Awareness Trainings zu fokussieren.

Der Betrieb von Hornetdrive läuft unverändert weiter, keine Änderungen aus Nutzersicht.



TeamDrive-Chef Detlef Schmuck: "Wichtiger Schritt zu einer Datenautarkie Deutschlands."



Der Hamburger Cloudbetreiber TeamDrive GmbH wird zukünftig den Clouddienst Hornetdrive von Hornetsecurity weiterführen. Mit dem Schritt entsteht nach Angaben von TeamDrive einer der größten Hochsicherheits-Datendienste Deutschlands, der den höchsten Sicherheitsanforderungen nach deutschem Recht genügt. Mit lückenloser End-to-End-Verschlüsselung, Zero-Knowledge-Architektur, revisionssicherer Versionierung, Zwei-Faktor-Zugriffsschutz, automatischer Datensynchronisation zwischen allen autorisierten Geräten, regelmäßigem Back-up und einer Datenspeicherung ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland ist der Dienst für Berufsgeheimnisträger wie Anwälte, Richter, Ärzte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zugelassen. Dies gilt als die höchste Sicherheitsstufe in Deutschland und erfüllt zugleich alle Anforderungen gemäß DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) und GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form).



"Angesichts stark steigender Cyberangriffe gewinnen resistente Informationssysteme massiv an Bedeutung", erklärt Detlef Schmuck, Gründer und Geschäftsführer der TeamDrive GmbH. Er führt aus: "Daher fällt der sicheren, zuverlässigen und allen rechtlichen Ansprüchen genügenden Datenhaltung und Datenübertragung eine Schlüsselrolle zu. Dazu gehören neben dem Schutz vor Cyberangriffen durch Kriminelle nach deutschem Recht auch unzulässige Datenzugriffe durch ausländische Staaten." Detlef Schmuck stellt klar: "Dabei geht es nicht nur um die aktuellen geopolitischen Entwicklungen, sondern generell um die Begehrlichkeiten aus dem Ausland auf Daten aus Deutschland."

Übernahme in zwei Schritten



Der Betriebsübergang von Hornetdrive auf TeamDrive ist in zwei Schritten geplant. Ab dem 1. Januar 2023 wird TeamDrive den Hornetdrive-Dienst unverändert weiter betreiben. Hornetdrive-Nutzer müssen hierzu lediglich ihr Einverständnis erklären; an Preisen und Leistungen ändert sich nichts. Der Übergang wird ohne Downtime und ohne Betriebseinschränkungen erfolgen. Alle verschlüsselten Daten bleiben weiterhin in deutschen Rechenzentren, unter deutscher Kontrolle.