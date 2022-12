CREDIT SUISSE stuft DIAGEO auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Diageo von 4550 auf 4400 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Preise im europäischen Getränkesektor seien gut und die Absatzvolumina stabil, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für die Spitzenmargen gebe es jedoch verstärkt Gegenwind. Gründe hierfür seien die Wechselkurse und höhere Nettofinanzierungskosten. Für Diageo spreche der hohe Anteil hochwertiger Tequilas im US-Produktportfolio./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2022 / 01:23 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2022 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 43,60EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 45,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m