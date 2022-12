Studie Nur eines von fünf Unternehmen fühlt sich für Unterbrechungen in globalen Lieferketten gerüstet (FOTO)

Berlin (ots) - Drei Viertel der Unternehmen waren in den letzten drei Jahren von

Unterbrechungen ihrer Lieferketten, Standortschließungen, sowie

Personalausfällen betroffen. Weniger als 20 Prozent der befragten Unternehmen

fühlen sich auf die Auswirkungen solcher Störungen des Betriebs gut vorbereitet.

Das zeigt eine neue Studie aus dem Capgemini Research Institute. Der Report "

How greater intelligence could supercharge supply chains (https://www.capgemini.

com/de-de/research-and-insight/studie-intelligent-supply-chain/) " untersucht,

wie Unternehmen aller Branchen mithilfe von Technologie resiliente, nachhaltige

und intelligente Lieferketten schaffen, um solche Unterbrechungen besser zu

bewältigen.



Ein stärkerer Fokus auf Nachhaltigkeit, globale sozioökonomische Veränderungen

und sich wandelnde Verbraucherwünsche haben dazu geführt, dass Unternehmen mit

erheblichen Unterbrechungen in ihren Lieferketten konfrontiert sind.

Führungskräfte beschäftigt in diesem Zusammenhang besonders die Reduzierung der

CO2-Emissionen auf allen Stufen der Supply Chain (95 Prozent) sowie das

wachsende Volumen im E-Commerce (90 Prozent). Rund 92 Prozent der befragten

Unternehmen geben an, dass sich die derzeitigen Verlagerungen in globalen

Lieferketten auf ihren Betrieb auswirken werden. Nur 15 Prozent sind auf diese

Veränderung vorbereitet.