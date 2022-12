Mercedes-Benz Trucks und Dachser unterzeichnen Absichtserklärung Auftrag über 50 eActros LongHaul (FOTO)

Stuttgart / Kempten (ots) -



- Mit der Absichtserklärung entscheidet sich Dachser für den

batterieelektrischen Fernverkehrs-Lkw von Mercedes-Benz Trucks

- E-Lkw mit rund 500 km Reichweite ab 2024 serienreif

- eActros LongHaul als Wechselbrückenfahrzeug mit 1.120mm Abstellhöhe ist ein

weiterer Baustein der Klimaschutzstrategie von Dachser



Der Logistikdienstleister Dachser plant, 50 Einheiten des auf der diesjährigen

IAA Transportation vorgestellten Fernverkehrs-Lkw Mercedes-Benz eActros LongHaul

in seinen europäischen Fuhrpark aufzunehmen. Das global agierende Unternehmen

aus Kempten hat hierfür mit Mercedes-Benz Trucks eine Absichtserklärung

unterzeichnet. Dachser will den eActros LongHaul in der Konfiguration als 6x2

Wechselbrückenfahrzeug mit 1.120mm Abstellhöhe einsetzen. Damit erweitert

Dachser seine E-Fahrzeugflotte deutlich. Der E-Lkw mit einer Reichweite von rund

500 km mit einer Batterieaufladung soll noch 2024 die Serienreife erreichen.