Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -



- Die Kryptobranche wird reguliert werden

- Finanzvermittler sind verpflichtet, Krypto-Vorschriften zu befolgen, aber es

fehlt an automatisierten Lösungen zur Geldwäschebekämpfung

- FinchGuard bietet eine bahnbrechende Technologie für Blockchain-Unternehmen,

die Compliance-Verfahren auf intelligente Weise angeht



Die dezentralisierte Natur von digitalen Vermögenswerten erfordert eine erhöhte

Compliance. Daher haben die politischen Entscheidungsträger Vorschriften

entwickelt und durchgesetzt, um zu verhindern, dass Kryptowährungen für illegale

Finanzierungsaktivitäten verwendet werden. Unsere Geschichte ist schnell

erzählt: Als Schweizer Finanzvermittler hat es die FinchTrade AG nicht

geschafft, auf dem Markt eine Lösung zu finden, die dafür sorgt, dass

Unternehmen die Geldwäschebekämpfungs-(AML)- und

Know-Your-Client-(KYC)-Richtlinien einhalten können. Daher haben wir eine solche

Lösung intern entwickelt und freuen uns, die FinchGuard-Lösung

Geldwäschebekämpfungs- und Know-Your-Client-Lösung für Blockchain-Unternehmen

auf den Markt zu bringen.





Wegweisendes System zur Automatisierung komplexer Compliance-VerfahrenAngesichts der sich schnell ändernden Krypto-Vorschriften ist es fürFinanzinstitute am besten, sich auf einPlug-and-Play-Geldwäschebekämpfungs-/Know-Your-Client-System wie FinchGuard zuverlassen, das die folgenden Funktionen bietet:- Erfassung der erforderlichen Daten zur Überprüfung von Personen, Unternehmenund Aktionären- automatisierter Mechanismus für erweiterte Sorgfaltspflicht und laufendeBeobachtung- detaillierte Transaktionsüberwachung und Risikobewertung in Echtzeit- aufsichtsrechtliche BerichteOnboarding . Das Onboarding von Kunden ist für Unternehmen unerlässlich. Es mussschnell und nahtlos erfolgen, aber gründlich genug sein, um potenzielle Risikenzu erkennen. Außerdem ist die Automatisierung für die Skalierbarkeit vonentscheidender Bedeutung. Daher muss die Risikobewertungsmethode in einautomatisches Identitätsprüfungssystem überführt werden.Laufende Überwachung . Finanzinstitute sind verpflichtet, die Einhaltung derGeldwäschebekämpfungs-Vorschriften durch ihre Kunden zu überwachen. Dasimplementierte System muss eine Echtzeit-Überwachung von Aktionären,Transparenzregistern und Schlüsselpersonen in Bezug auf Sanktionen oder Listenpolitisch exponierter Personen durchführen und bei Statusänderungen Alarmschlagen.Die Lösung " Know your transaction " ( KYT ) führt eineOn-Chain-Transaktionsanalyse in Echtzeit durch, um verdächtiges Verhalten oder