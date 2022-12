Größte Bank in Mittel- und Osteuropa will noch digitaler werden

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - Die PKO Bank Polski, die größte Bank in

Mittel- und Osteuropa und laut dem internationalen Finnoscore-Ranking führend im

digitalen Banking in Europa, hat ihre neue Strategie bekannt gegeben. Mit Blick

auf das Jahr 2025 möchte sie in noch stärkerem Maße moderne technologische

Lösungen einsetzen, um noch bessere Produkte und Dienstleistungen für ihre

Kunden zu schaffen.



Im Einklang mit der neuen Strategie für die Jahre 2023 bis 2025 unter dem Motto

"Bereit für die Herausforderungen, fokussiert auf die Zukunft" möchte die Bank

ihre Wettbewerbsvorteile nutzen, um Änderungen in der Herangehensweise an ihre

Kunden einzuführen, wobei sie sich auf die Verbesserung ihres Kundendienstes

durch Hyperpersonalisierung sowie die Anpassung der Art des Bankgeschäfts an

ihre Präferenzen konzentriert.