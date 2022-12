HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Va-Q-Tec von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel wegen eines Übernahmeangebots aber von 20 auf 26 Euro angehoben. Analyst Lasse Stüben passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das Kursziel an den Angebotspreis des vom Private-Equity-Unternehmen EQT kontrollierten Fonds an. Die vom Fonds gebotenen 26 Euro je Aktie seien attraktiv für die Anteilseigner, er rate daher zum Andienen der gehaltenen Va-Q-Tec-Aktien./bek/edh

Rating: Hold

Analyst: Berenberg Bank

Kursziel: 26 Euro