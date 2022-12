München (ots) - Markus Ferber, MdEP: "Im EU-Vergleich hat Deutschland eine der

höchsten Steuer- und Abgabenlasten und gleichzeitig eine der niedrigsten

Eigentumsquoten."



Die Hanns-Seidel-Stiftung lässt vom ifo Institut in einer Studie die finanzielle

Lage der Mittelschicht in Deutschland untersuchen. Weitere Ergebnisse der

mehrteiligen Studie liegen nun mit Teil 2 vor. Im Zentrum steht die

Grundsatzfrage: "Gibt es eine Gerechtigkeit für die Mittelschicht?"





Der Europaabgeordnete und Stiftungsvorsitzende Markus Ferber, MdEP : "DieMittelschicht ist ein wesentlicher Eckpfeiler der Sozialen Marktwirtschaft. Sieerbringt den Großteil des Steueraufkommens und trägt somit wesentlich zurHandlungsfähigkeit des Staates bei." Die Mittelschicht ist in Deutschlandeinkommensmäßig weitgehend stabil, mit Blick auf die Teilhabe an der Entwicklungder Vermögen ist sie es aber nicht. "Trotz einer hohen Sparquote fällt diedeutsche Mitte bei der Vermögensbildung immer weiter zurück. Im EU-Vergleich hatDeutschland eine der höchsten Steuer- und Abgabenlasten und gleichzeitig eineder niedrigsten Eigentumsquoten", so Markus Ferber bei der Vorstellung derweiteren Studienergebnisse. In diesem Zusammenhang stellte er die rhetorischeFrage: "Ist dies gerecht?"Eine Antwort hierzu formulierte das Münchner ifo Institut im Rahmen der Studieauf wissenschaftlicher Basis. "Deutschlands Mittelschicht gehört bei der Steuer-und Abgabenlast zur Spitzengruppe im EU-Vergleich. Deutschlands Mitte bleibtdamit nach Steuern und Transfers vom Brutto anteilig weniger zum privatenVermögensaufbau und zur Eigenvorsorge übrig", sagt Dr. Florian Dorn vom ifoInstitut und ergänzt, dass "sich das auch auf die privaten Nettovermögen imeuropäischen Vergleich auswirkt. Deutschlands Mitte liegt bei den Nettovermögennur im Mittelfeld!"Die Ergebnisse im Einzelnen:1. Größe und Einkommen der Mittelschicht im europäischen Vergleich:- Die Größe der Mittelschicht innerhalb Europas variiert zwischen den Ländern.So zählen in Bulgarien nur die Hälfte der Haushalte zur Mittelschicht, währendin der Slowakei die Mittelschicht mit einem Anteil von 76% eine breite Masse derGesamtbevölkerung umfasst. Deutschland liegt mit seinem Anteil der Mittelschicht(63%) im Mittelfeld des europäischen Vergleichs.- Die Größe der deutschen Mittelschicht bröckelt. Sie kann mit der positivenEntwicklung anderer EU-Länder nicht Schritt halten. Lag Deutschland im Jahr 2007(mit 65%) noch auf Rang 9 im europäischen Vergleich und somit im oberen Drittelder Verteilung, so findet es sich im Jahr 2019 (mit 63%) nur noch auf Platz 14wieder.- Deutschlands Mitte liegt bei den verfügbaren Einkommen im oberen Viertel.