NYON (dpa-AFX) - Die Europäische Fußball-Union UEFA hat die Einschätzung eines Gutachtens des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Kampf gegen eine Super League begrüßt. Dies sei ein "ermutigender Schritt" auf dem Weg, die bestehende "dynamische und demokratische" Struktur zu erhalten, teilte die UEFA am Donnerstag mit. "Die Meinung stärkt die zentrale Rolle der Verbände beim Schutz des Sports, dem Bewahren fundamentaler Prinzipien von sportlichen Erfolgen und dem offenen Zugang für ihre Mitglieder." Eine Super League wäre eine Konkurrenz zur derzeitigen Champions League.

Dem Gutachten des EuGH zufolge dürfe die Super League zwar ihren eigenen Wettbewerb starten. Die Organisatoren könnten aber nicht mehr parallel an den Wettbewerben des Weltverbands FIFA und der UEFA ohne deren Erlaubnis teilnehmen. Diese Ansicht vertrat der Generalanwalt Athanasios Rantos in seinen Schlussanträgen am Donnerstag in Luxemburg. Das Gutachten des Generalanwalts ist rechtlich nicht bindend, oft folgen die Richter seiner Ansicht aber. Mit einem Urteil wird in einigen Monaten gerechnet.