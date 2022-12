Bis zu 15 Millionen Euro So viel kosteten die teuersten Immobilien im Jahr 2022

Nürnberg (ots) - Ein immowelt Ranking der 10 teuersten Wohnungen und der 10

hochpreisigsten Häuser in Deutschland zeigt:



- Teuerste Wohnung in Berlin (8,9 Millionen); Spitzenpreise auch in München

(7,95 Millionen Euro) und Hamburg (7,9 Millionen Euro)

- Häuser: 15 Millionen Euro für Anwesen am Ammersee; Oberbayern dominiert

Ranking



Für Immobilien im Luxussegment mussten Käufer in Deutschland in diesem Jahr

schwindelerregende Preise bezahlen. Das kostspieligste Haus wurde für 15

Millionen Euro angeboten, die luxuriöseste Wohnung kostete 8,9 Millionen Euro.

Das zeigt ein immowelt Ranking der jeweils 10 teuersten Häuser und Wohnungen,

die zwischen Januar und November 2022 auf immowelt.de inseriert wurden. Während

sich unter den exklusivsten Häusern besonders viele Domizile an den

oberbayerischen Seen befinden, dominieren Objekte aus Berlin, München und

Hamburg die Rangliste der teuersten Wohnungen.