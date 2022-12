MORGAN STANLEY stuft Flatexdegiro auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Flatexdegiro von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft, das Kursziel aber von 10,10 auf 7,10 Euro gesenkt. Viele schlechte Nachrichten seien nun eingepreist, begründete Analyst Panos Ellinas die Hochstufung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das auf die Trading-Aktivitäten von Privatkunden abgestellte Geschäftsmodell des Online-Brokers sei sehr abhängig von der Konjunktur und den Handelsvorlieben der Kunden. Zudem drohten regulatorische Maßnahmen, höhere Ausgaben des Unternehmens nach sich zu ziehen./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2022 / 04:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 6,20EUR gehandelt.