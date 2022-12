Studie Jeder Vierte in Mecklenburg-Vorpommern würde bei der Altersvorsorge sparen

- Hohe Sparabsicht bei Altersabsicherung auch in Sachsen



Die Inflationsrate steigt rasant und damit auch die Belastung für die

Verbraucherinnen und Verbraucher: 20 Prozent der Deutschen würden im Fall eines

finanziellen Engpasses bei der Altersvorsorge sparen. In Mecklenburg-Vorpommern

gilt das sogar für 26 Prozent. In Sachsen sind es 25 Prozent und damit fünf

Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Dies sind Ergebnisse der

bevölkerungsrepräsentativen Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer", für die mehr

als 3.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger befragt wurden. Am geringsten ist

die Sparbereitschaft bei der Altersvorsorge in Bremen (16 Prozent) und

Baden-Württemberg (15 Prozent). In der Hansestadt entspricht das einem Rückgang

um acht Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr.



"Die steigenden Preise für Energie, Lebensmittel und viele andere Dinge setzen

immer mehr Haushalte unter Druck", sagt Frank Mühlbauer, Vorstandsvorsitzender

der TeamBank AG. "Dennoch ist es kurzsichtig, bei finanziellen Engpässen

ausgerechnet bei der Altersvorsorge zu sparen. Wer im Alter optimal abgesichert

sein möchte, dem ist eine zusätzliche private Vorsorge angeraten - und sollte

dafür möglichst jeden Monat Geld einplanen. Unterstützung bei der individuellen

Finanzplanung leistet die von der TeamBank gegründete, gemeinnützige Stiftung

'Deutschland im Plus' mit ihren Angeboten zur Überschuldungsprävention. Dazu

zählen beispielsweise die Budgetplaner-App 'Mein Budget - Ausgaben im Griff'

oder der Workshop 'Sorglos in den Ruhestand'."