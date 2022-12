15.12.2022 - CleanTech Lithium PLC (AIM:CTL), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das die nächste Generation nachhaltiger Lithiumprojekte in Chile vorantreibt, freut sich bekannt zu geben, dass bei der OTC Markets Group ein Antrag auf Zulassung der Stammaktien des Unternehmens zum öffentlichen Cross-Trading am OTCQX-Markt (OTCQX") in den Vereinigten Staaten (USA") eingereicht wurde.

Der 2007 gegründete OTCQX, der auch als "The OTCQX Best Market" bezeichnet wird, ist von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) als "Established Public Market" anerkannt. Die OTCQX ist ein führender Markt für US-amerikanische Unternehmen und für internationale Unternehmen, die bereits an einer qualifizierten internationalen Börse notiert sind. Als geprüfter Markt mit effizientem Zugang zu US-Investoren ermöglicht OTCQX globalen Unternehmen einen besseren Zugang zur Unterstützung durch US-Investoren, die Verbreitung von Informationen auf den öffentlichen US-Märkten und damit den Aufbau von Shareholder Value mit dem Ziel, die Liquidität zu erhöhen und eine faire Bewertung zu erreichen.

Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass der Handel ihrer Stammaktien an der OTCQX den Anlegern mehr Vorteile bietet, einschließlich eines einfacheren Handelszugangs für bestimmte Anleger in den USA und einer größeren Liquidität aufgrund eines breiteren geografischen Pools potenzieller Anleger. Durch den Handel an der OTCQX wird das Unternehmen in der Lage sein, mit einem Netzwerk von US-Investoren, Datenverteilern und Medienpartnern in Kontakt zu treten, wodurch sichergestellt wird, dass US-Investoren Zugang zu demselben Maß an Informationen und Offenlegung haben, das Anlegern im Vereinigten Königreich zur Verfügung steht, allerdings über Plattformen und Portale, die in den USA zugänglich sind. Darüber hinaus wird das OTCQX-Cross-Trading-System den in den USA ansässigen Anlegern die Möglichkeit bieten, während der US-Marktzeiten auf die Stammaktien von CleanTech Lithium in US-Dollar zuzugreifen.

Das Unternehmen hat die Wertpapierrechtskanzlei Galanopoulos & Company als OTCQX-Sponsor engagiert. In den USA wird ein Market-Maker und ein Investor-Relations-Unternehmen beauftragt werden, um die Werbung für das Unternehmen und den Handel an der OTCQX zu unterstützen.

Das Verfahren für die Aufnahme in die OTCQX wird voraussichtlich etwa acht Wochen dauern. Der Handel an der Börse wird keine Auswirkungen auf die bestehenden Stammaktien von CleanTech Lithium haben, die weiterhin am AIM-Markt der Londoner Börse gehandelt werden, und es werden keine neuen Stammaktien im Rahmen des Cross-Trade an der OTCQX ausgegeben. CleanTech Lithium wird sich weiterhin auf die Ankündigungen und Offenlegungen gegenüber der Londoner Börse verlassen und unterliegt im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Cross-Trading an der OTCQX keinen Sarbanes-Oxley- oder SEC-Berichtspflichten.