BERNSTEIN RESEARCH stuft TUI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Geschäftszahlen und anlässlich einer Kapitalerhöhung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Gute Buchungsperspektiven und Preise würden von der Kapitalmaßnahme überschattet, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei aber richtig vom Touristikkonzern, die verbliebenen Staatshilfen zurückzuzahlen. Nun bestehe wieder die Chance auf die Zahlung von Dividenden, sollte im kommenden Jahr die Profitabilität wieder stimmen./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2022 / 16:32 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2022 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 1,559EUR gehandelt.