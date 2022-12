High Tide eröffnet zwei neue Canna Cabana-Geschäfte in Kitchener und Barrie (Ontario)

CALGARY, AB, 15. Dezember 2022 - High Tide Inc. (“High Tide“ oder das Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein führendes Cannabis-Einzelhandelsunternehmen, das sowohl stationäre Läden als auch Online-Handelsplattformen auf globaler Ebene betreibt, freut sich bekannt zu geben, dass sein Canna Cabana-Cannabisladen am Standort 235 Ira Needles Blvd in Kitchener (Ontario) mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke sowie dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen begonnen hat. Die Eröffnung des Geschäfts am Standort 201 Cundles Road E in Barrie (Ontario) ist für morgen geplant. Mit diesen neuen Filialen eröffnet High Tide seinen 143. und 144. Geschäftsstandort in Kanada und seinen 45. und 46. in der Provinz Ontario.

Die neue Filiale in Kitchener befindet sich in einem kommerziellen Einkaufszentrum, in dem ein von der Provinz geführtes Spirituosengeschäft, eine große Lebensmittelkette und eine landesweit anerkannte Apotheke angesiedelt sind. Der neue Standort befindet sich im East End von Kitchener und bietet sowohl Cabana Club- als auch Cabana ELITE-Mitgliedern einen bequemen Zugang in einem derzeit unterversorgten Viertel.

Das Geschäft in Barrie befindet sich in einem etablierten Einkaufszentrum, in dem Filialen großer Lebensmitteldiscounter und Einzelhandelsketten, mehrere lokale Restaurants und ein international anerkanntes Café angesiedelt sind. Der Standort ist nur wenige Gehminuten vom Georgian College entfernt und liegt außerdem in der Nähe des Highway 400, einer wichtigen Schnellstraße der Provinz, die häufig von Reisenden auf dem Weg zum Ferienhaus genutzt wird.

„Canna Cabana expandiert weiter in Ontario, Kanadas größter Provinz, und ich freue mich, heute die Eröffnung unserer ersten Filiale in Barrie und unserer dritten Filiale in Kitchener bekannt geben zu können. Barrie liegt nur eine Stunde außerhalb des Großraums Toronto und ist ein kleines, aber wachsendes Technologiezentrum, in dem sich wichtige Rechenzentren von Unternehmen wie BMO und IBM befinden. Die Region Kitchener-Waterloo ist ebenfalls Standort eines boomenden Technologiesektors, darunter zwei der am schnellsten wachsenden Tech-Unternehmen in Kanada, die auf der Technology Fast 50-Liste von Deloitte für 2022 geführt werden“, sagt Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide.