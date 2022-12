Österreich fordert von EU Finanzierung von Grenzzäunen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer fordert die Europäische Union zur Finanzierung von Grenzzäunen in Rumänien, Bulgarien und Ungarn auf, um illegale Einwanderung zu unterbinden. "Wir müssen endlich das Tabu Zäune brechen", sagte er am Donnerstag zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel.

Nach seinen Angaben sind 75 000 Menschen in die EU eingereist und hätten sie bis nach Österreich durchquert, ohne registriert zu sein. Einen Zeitraum nannte er nicht. "Das ist ein Sicherheitsproblem, und das muss gelöst werden", betonte Nehammer.