Ruth Brand wird Präsidentin des Statistischen Bundesamtes / Neue Präsidentin folgt zum 1. Januar 2023 auf Georg Thiel

WIESBADEN (ots) - Das Statistische Bundesamt (Destatis) bekommt zum 1. Januar

2023 eine neue Leitung: Der Bundespräsident hat heute Dr. Ruth Brand zur

Nachfolgerin des bisherigen Präsidenten Dr. Georg Thiel, der zum Jahresende 2022

in den Ruhestand geht, ernannt. Die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin war

bereits in den Jahren 2001 bis 2020 im Statistischen Bundesamt tätig, zuletzt

als Leiterin der Abteilung "Gesundheit, Soziales, Bildung und Private

Haushalte". Seit April 2020 leitet sie das Beschaffungsamt des

Bundesinnenministeriums (BMI). Nun kehrt Ruth Brand als zweite Präsidentin in

der fast 75-jährigen Geschichte des Statistischen Bundesamtes zurück. Ruth Brand

wird ab 1. Januar 2023 auch die Bundeswahlleitung von Georg Thiel übernehmen.



Die Arbeit des Statistischen Bundesamtes ist unverzichtbarer Bestandteil einer

validen Willensbildung in Politik, Wissenschaft und Gesellschaft