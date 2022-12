Kinos und Theater mit rund zwei Drittel weniger Besuchen im Corona-Jahr 2020 / Bericht zeigt Folgen des ersten Corona-Jahrs für die Kulturlandschaft in Deutschland

WIESBADEN (ots) - Die Besuchszahlen in den Kultureinrichtungen in Deutschland

sind im Corona-Jahr 2020 aufgrund von pandemiebedingten Schließungen und

restriktiven Zugangsregelungen teils dramatisch gesunken. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) auf Basis von Daten verschiedenster Institutionen des

Kulturbetriebs mitteilt, sanken die Besuchszahlen in den deutschen Kinos 2020 im

Vergleich zu 2019 um mehr als zwei Drittel (-68 %) auf einen seit Beginn der

Zeitreihe im Jahr 2000 historisch niedrigen Wert von 38,1 Millionen Besuchen

(2019: 118,6 Millionen). Dies entsprach 0,5 Besuchen je Einwohnerin und

Einwohner. 2019 waren jede Einwohnerin und jeder Einwohner noch durchschnittlich

1,4 Mal ins Kino gegangen. Zu diesen und weiteren Ergebnissen kommen die

Statistischen Ämter des Bundes und der Länder in der neuen Publikation

"Kulturindikatoren auf einen Blick".



Starker Rückgang der Besuchszahlen auch bei Museen und Theatern