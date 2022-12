Dauerhafte Energiekosten auf dem aktuell hohen Niveau würden 30 % der Selbstständigen überfordern

Frankfurt am Main (ots) -



- Jeder fünfte hält Geschäftsaufgabe für wahrscheinlich

- Selbständige spüren Belastung sowohl kosten- als auch nachfrageseitig

Die Energiepreisinflation belastet Selbstständige sowohl kostenseitig als auch

nachfrageseitig, wie eine aktuelle Befragung von KfW Research unter den Nutzern

der Gründerplattform ( http://www.gruenderplattform.de ) zeigt. Bei zwei

Dritteln haben sich die monatlichen Energiekosten ihrer selbstständigen

Tätigkeit im Laufe dieses Jahres erhöht. Knapp 40 % berichten von einer

gesunkenen Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen. Wenn

Energiekosten dauerhaft auf dem aktuell hohen Niveau blieben, sehen sich 30 %

der befragten Selbstständigen finanziell überfordert. Ein Fünftel (21 %) geht

davon aus, aufgrund der Energiekrise die Geschäftstätigkeit wahrscheinlich

aufgeben zu müssen.





Von den Selbständigen, die durch gestiegene Energiepreise betroffen sind, gibtrund die Hälfte (45 %) die Kostensteigerungen zumindest teilweise an ihre Kundenweiter, wobei es 12 % bereits getan haben und weiter 33 % es noch planen. Fürähnlich viele ist es unmöglich, die gestiegenen Energiekosten weiterzugeben (40%), weil sie Preiserhöhungen nicht durchsetzen können.Die meisten Selbstständigen reagieren mit eigenen Maßnahmen auf dieEnergiekrise. 86 % haben eigene Energieeinsparungen bereits realisiert oderkonkret geplant. Darüber hinaus hat ein Drittel (35 %)Energieeffizienzinvestitionen (bspw. erneuerbare Energieerzeugung oderElektrifizierung der Wärmeversorgung) in ihrem Maßnahmenpaket und 29 % zielenauf langfristige Energielieferverträge ab. Es gibt aber auch einschneidendereReaktionen. So haben 22 % Einschränkungen ihrer unternehmerischen Tätigkeitrealisiert oder geplant und bei ebenfalls 22 % ist sogar eine Abwanderung insAusland Thema. Diese Reaktionen sind bei jenen häufiger, bei denen dieEnergiekostenentwicklung oder der Energiekostenanteil besonders hoch sind.Insgesamt beträgt der Energiekostenanteil bei vier von zehn Selbstständigen mehrals 10 %."Die Energiepreisinflation bringt viele Selbstständige an ihre Belastungsgrenze.Blieben die Energiekosten dauerhaft auf dem derzeit hohen Niveau, wären vieleSelbstständige finanziell überfordert", sagt Dr. Fritzi Köhler-Geib,Chefvolkswirtin der KfW. "Die gute Nachricht ist, dass die Mehrheit erwartetihre Selbständigkeit auch bei dauerhaft hohen Energiekosten weiter ausüben zukönnen, auch trotz weiterer möglicher Energiepreiserhöhungen. Die für 2023angekündigten Preisbremsen bei Gas, Fernwärme und Strom könnten dieEnergiekosten auf einem tragbaren Niveau halten - insbesondere mit begleitendenEnergiesparmaßnahmen, die bereits viele der Selbstständigen umgesetzt haben. MitInvestitionen in Energieeffizienz können Kostensteigerungen gedämpft oder sogarvermieden werden. Bisher hat ein Drittel der Selbstständigen solcheInvestitionen bereits realisiert oder geplant - hier ist also noch Luft nachoben."Die aktuelle Analyse ist abrufbar unter http://www.kfw.de/fokusZum Datenhintergrund:Nutzerinnen und Nutzer der Gründerplattform (Gruenderplattform.de) wurden vom2.-16. November 2022 online befragt. Es nahmen 289 Selbstständige und 183Gründungsplanerinnen und -planer teil. Aufgrund des Befragungsdesigns sind dieErgebnisse der Blitzbefragung zwar nicht repräsentativ, geben jedoch einenwichtigen Einblick in die Situation der Selbstständigen in Deutschland und jenenauf dem Weg dahin. Gut die Hälfte der teilnehmenden Selbstständigen hat in denJahren ab 2020 gegründet. Die teilnehmenden Gründungsplanerinnen und -planerwollen größtenteils bis Mitte 2023 ihre Gründung realisieren.