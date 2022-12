XXXLutz-Gruppe startet Mehrwegsystem in Kooperation mit reCup (FOTO)

Würzburg (ots) -



- Am 15.12.2022 starten die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl in allen

XXXLutz-Restaurants in eine Kooperation mit RECUP und REBOWL

- Mit der Einführung des Take-Away Mehrwegsystems setzt das Unternehmen seinen

Nachhaltigkeitskurs fort

- "Was uns mit reCup verbindet, ist das Ziel, mit den Mehrwegbechern und Schalen

Einwegbehälter abzuschaffen und einen weiteren Schritt in Richtung einer

nachhaltigeren Zukunft zu gehen", erklärt Andreas Haderer, Geschäftsführer der

XXXLutz-Gastronomie



2,8 Milliarden Einwegbecher werden jedes Jahr in Deutschland verbraucht - und

landen nach nur kürzester Zeit im Müll. Um diesem negativen Trend

entgegenzuwirken und ihren Kurs in Richtung Nachhaltigkeit fortzusetzen,

kooperieren die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl nun mit der Firma reCup

(https://recup.de/) . Das innovative Mehrwegpfandsystem geht ab dem 15. Dezember

in allen 49 XXXLutz-Restaurants deutschlandweit an den Start.