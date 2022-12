Mittelfristig zeigte sich Metro zuversichtlich und erhöhte die Prognosen bis 2024/25. So soll das durchschnittliche Umsatzwachstum bei fünf bis zehn Prozent liegen, nach zuvor in Aussicht gestellten drei bis fünf Prozent. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll im Schnitt um fünf bis sieben Prozent zulegen. Hier hatte Metro zuletzt einen Anstieg um drei bis fünf Prozent auf dem Zettel./nas/men/mis

Beim Umsatz geht Metro für das laufende Geschäftsjahr von einem anhaltenden Wachstum aus, auch wenn sich dieses im Vergleich zum vergangenen Geschäftsjahr abschwächen dürfte. Währungsbereinigt rechnet Metro mit einem Plus von fünf bis zehn Prozent, was optimistischer ist als von den Marktexperten erwartet.

Das operative Ergebnis habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Nicolas Champ von der britischen Investmentbank Barclays und passte seine Schätzungen an die erhöhten mittelfristigen Ziele an. Champ bleibt aber skeptisch für den Handelskonzern angesichts der Verbraucherkrise bei den Lebenshaltungskosten. Ein Händler bemängelte, dass selbst der angehobene mittelfristige Ausblick die anhaltende Margenschwäche zeige.

Der Krieg Russlands in der Ukraine führte zu Wertberichtigungen im russischen Geschäft, negative Währungseffekte im Zusammenhang mit dem russischen Rubel belasteten das Finanzergebnis. Dazu wirkte sich der Verkauf des verlustträchtigen belgischen Geschäfts ebenso negativ aus wie steigende Kosten. Die Dividende strich der Konzern daher das zweite Mal in Folge.

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Großhändler Metro will nach einem millionenschweren Verlust im Zusammenhang mit dem Russland-Geschäft im neuen Geschäftsjahr in die Gewinnzone zurückkehren. Das Ergebnis je Aktie soll 2022/23 (per Ende September) wieder positiv ausfallen und eine Dividende ermöglichen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Düsseldorf mit. Das wichtige Weihnachtsquartal wird jedoch durch eine Cyberattacke auf die IT-Systeme empfindlich gestört. Vorstandschef Steffen Greubel sieht die Metro aber insgesamt auf dem richtigen Weg und erhöhte die Mittelfristziele.

ROUNDUP Metro will zurück in die Gewinnzone - Cyberattacke belastet Geschäft

