Forsa-Studie Öffentliche Verwaltung hinkt bei IT-Sicherheit eigenem Anspruch hinterher / Sopra Steria veröffentlicht "Branchenkompass Public Sector" (FOTO)

Hamburg (ots) - Für 97 Prozent der Behörden in Deutschland sind die Abwehr und

der Umgang mit Cyberattacken sowie der Schutz von Daten die

Top-Herausforderungen der kommenden Jahre. Das zeigt: Bund, Länder und Kommunen

wissen um die Wichtigkeit des Themas IT-Sicherheit. Bei der Umsetzung von

Maßnahmen fehlt es allerdings an Wirksamkeit und Stringenz, um eigene

Anforderungen vollständig zu erfüllen. Das sind Ergebnisse der Studie "

Branchenkompass Public Sector (https://research.faz-bm.de/publikationen/sopraste

ria/branchenkompass-public-services-2022/) " im Auftrag von Sopra Steria.



Forsa hat im Auftrag der Management- und Technologieberatung 105

Entscheiderinnen und Entscheider der öffentlichen Verwaltung in Deutschland zu

unterschiedlichen Themenblöcken befragt. Zudem geben vier Top-Entscheiderinnen

und -Entscheider im Public Sector ihre Sicht auf die aktuellen Herausforderungen

in der öffentlichen Verwaltung.