Köln (ots) - Trust Monitor von elaboratum und Trusted Shops zeigt Ver- und

Misstrauensfaktoren im E-Commerce auf und hilft Onlinehändlern, die Ressource

Kund*innenvertrauen systematisch und nachhaltig zu gestalten.



Ohne Vertrauen kein E-Commerce. Der Kauf und Wiederkauf von Produkten in

Onlineshops ist maßgeblich davon abhängig, wie stark Kund*innen Händlern und den

Menschen dahinter vertrauen. Daher wollten elaboratum und Trusted Shops für eine

gemeinsame Studie wissen: Wie steht es nach Einschätzung der Shopbetreiber

aktuell um das Vertrauen der deutschen Konsument*innen in den E-Commerce?





Für den nun erschienenen Trust Monitor 2022 wurden 175 Onlineshopbetreiber*innenzu ihrer Einschätzung gefragt, in welchen Aspekten Kund*innen ihnen ver- oderauch eher misstrauen.94 % der Onlineshops haben Vertrauen als Faktor für ihren UnternehmenserfolgerkanntDie E-Commerce-Branche hat erkannt, dass Vertrauen für den Aufbau vonnachhaltigen Kund*innenbeziehungen unbedingt notwendig ist: 94 % der Befragtensehen das Vertrauen der Kund*innen als eine wesentliche Grundlage ihresUnternehmenserfolgs. Außerdem sind 84 % der Meinung, dass die Bedeutung vonVertrauen für ihr eigenes Unternehmen in den letzten Jahren gestiegen ist.Doch das Vertrauen zwischen Kund*innen und Unternehmen ist nicht von allgemeinerNatur, sondern sehr spezifisch: Co-Studienautorin Ann-Kristin Johänningerläutert: "Der Trust Monitor geht daher über die in der Marktforschung üblichenFragen hinaus und legt deutlich genauer dar: Bei welchen Themen und an welchenTouchpoints in der Customer Journey brauchen und bekommen Onlinehändler heutebesonders viel Vertrauen?"Der in der Studie erhobene Verlauf des aktuellen Ist- und Sollzustands desKund*innenvertrauens im E-Commerce nach Einschätzung der Onlinehändler deckteinige Abweichungen auf.In den meisten Kontaktpunkten entlang der Customer Journey wird der Bedarf höhereingeschätzt als das aktuell bestehende Vertrauen. Das größte Defizit tritthierbei in der frühen Awareness-Phase (Social Media und SEA) sowie derConsideration-Phase (Besuch der Startseite, Produktübersichtsseiten sowieProduktdetailseiten) auf. Beim Kaufabschluss hingegen liegen die Einschätzungdes Vertrauensbedarfs der Kund*innen (61%) und des bereits bestehendenVertrauens der Kund*innen in den Shop (59 %) aus Sicht der Shopbetreiber schonsehr nah beieinander.Top 3 Vertrauens- und Misstrauensfelder im E-CommerceZusätzlich zur Customer Journey wurden die E-Commerce-Verantwortlichen gefragt,in welchen der vorgegebenen neun Bereiche ihrer Wertschöpfung sie ihrer Meinung