SIGNAL IDUNA entscheidet sich für Google Cloud als strategischen Partner

Dortmund (ots) -



- Ziel der Partnerschaft ist es, die Entwicklung von cloudbasierten,

kundenzentrierten Versicherungsprodukten und -dienstleistungen bei SIGNAL

IDUNA zu beschleunigen

- Kundinnen und Kunden profitieren künftig von maßgeschneiderten Produkten und

Dienstleistungen der nächsten Generation sowie von schnellerer Implementierung

- Im Mittelpunkt der Partnerschaft wird eine Innovationskultur stehen, die

SIGNAL IDUNA zu einem führenden Arbeitgeber für Top-Talente machen soll



SIGNAL IDUNA hat eine strategische Partnerschaft mit Google Cloud geschlossen,

um die Entwicklung von cloudbasierten, kundenorientierten Produkten und

Dienstleistungen zu beschleunigen. Kundinnen und Kunden von SIGNAL IDUNA werden

durch diese mehrjährige Vereinbarung von neuen, cloudbasierten

Versicherungsprodukten und -dienstleistungen profitieren. Die Entwicklung neuer

Anwendungen sowie die Nutzung von Google Clouds fortschrittlichen Tools für

Künstliche Intelligenz (KI) und Datenanalyse ermöglichen SIGNAL IDUNA zudem,

schneller und flexibler auf Markttrends und geändertes Kundenverhalten zu

reagieren.





Google Cloud wird bevorzugter Cloud-Anbieter von SIGNAL IDUNA sein. DerVersicherer wird einen Großteil seiner IT-Dienste in die Google Cloud verlagern.In Übereinstimmung mit europäischen und deutschen Datenschutzgesetzen behältSIGNAL IDUNA die volle Kontrolle über die Kundendaten."Die strategische Partnerschaft mit Google Cloud wird den Wandel von SIGNALIDUNA zu einem führenden kundenzentrierten Versicherungsunternehmenbeschleunigen ", sagt Ulrich Leitermann, Vorsitzender der Vorstände von SIGNALIDUNA. "Die Fähigkeit, Daten zu analysieren und die sich veränderndenKundenbedürfnisse zu verstehen sowie eine hohe Flexibilität und Geschwindigkeitsind der Schlüssel zum Erfolg im heutigen Versicherungsgeschäft. Durchcloudbasierte Lösungen können wir schneller und besser Produkte undDienstleistungen entwickeln, die auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen undKunden zugeschnitten sind. Dabei werden die strengen deutschenDatenschutzbestimmungen eingehalten.""Individualisierte Produkte und Dienstleistungen, KI-basierte Empfehlungen undweitere kundenfokussierte Innovationen verändern das Versicherungsgeschäftgrundlegend", sagt Daniel Holz , Vice President EMEA North bei Google Cloud."Unsere Zusammenarbeit mit SIGNAL IDUNA wird für die deutscheVersicherungsbranche und ihre Millionen von Kundinnen und Kunden Innovationenhervorbringen. Mit ihrer mehr als 115-jährigen Geschichte ist SIGNAL IDUNA nichtnur eines der führenden Versicherungsunternehmen in Deutschland, sondern aucheine Vorreiterin in der Branche bei der ganzheitlichen Transformation und beimEinsatz neuer datengetriebener Technologien."Die Partnerschaft wird mehrere strategische Projekte umfassen, darunter:- Durch den Umstieg von SIGNAL IDUNA in die Cloud nutzt das Unternehmen dieVorteile einer modernen, vollständig verwalteten Cloud-Umgebung.- Fortschrittliche KI, Datenanalyse-Tools und digitales Marketing der nächstenGeneration ermöglichen SIGNAL IDUNA, schneller und flexibler auf Markttrendsund Kundenverhalten zu reagieren. Dies wird die Transformation von SIGNALIDUNA in ein datengetriebenes Unternehmen beschleunigen.- Google Cloud wird die Plattform für einen Großteil des aktuellen undzukünftigen IT-Stacks von SIGNAL IDUNA bilden. Der Versicherer profitiertdadurch von kürzeren Implementierungszyklen, einer zuverlässigen Infrastrukturund der umfassenden Sicherheitsexpertise von Google Cloud.- Datenschutz und Sicherheit der Kundendaten und der Datenbestände von SIGNALIDUNA sind zu 100 Prozent gewährleistet: Bei sämtlichen Anwendungen werden dieDaten im Ruhezustand und bei der Übertragung verschlüsselt.- Im Rahmen der Partnerschaft nutzt SIGNAL IDUNA Cloud-Technologien, um neueGeschäftsmodelle zu entwickeln und kundenorientierte Plattformen aufzubauen.- SIGNAL IDUNA wird Google Cloud Learning Paths einsetzen, um Mitarbeitendemittels Schulungen zu Innovation, Change Management und Cloud Technologie zufördern und die Arbeitgeberattraktivität zu verbessern.Pressekontakt:SIGNAL IDUNA GruppeUnternehmenskommunikationEdzard BennmannTelefon: +49 231 1 35 35 39Email: mailto:edzard.bennmann@signal-iduna.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/42854/5395259OTS: SIGNAL IDUNA Gruppe