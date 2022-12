Bilanz der chemisch-pharmazeutischen Industrie 2022 / Dunkles Jahr mit trüben Aussichten

Frankfurt/Main (ots) -



- Produktion sinkt gegenüber Vorjahr um 6 Prozent

- Energie- und Rohstoffkosten belasten die Erträge

- Prognose 2023: Produktion und Umsatz im Sinkflug

- Dringender Nachbesserungsbedarf bei Energiepreisbremsen



Die chemisch-pharmazeutische Industrie blickt auf ein Jahr zurück, das - geprägt

vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der daraus resultierenden

Energiekrise - besonders schwierig war. Auch die Aussichten für 2023 bleiben

düster. "Die Lage ist dramatisch", sagt Präsident Markus Steilemann bei der

Jahrespressekonferenz des Verbandes der Chemischen Industrie in Frankfurt. "Die

enormen Energiepreise, aber auch die Preissteigerungen von Rohstoffen und

Vorprodukten machen der industriellen Basis unseres Landes schwer zu schaffen.

Dazu kommt, dass unsere Unternehmen durch die stark vom Gaskommissionsvorschlag

abweichende Umsetzung der Strom- und Gaspreisbremse voraussichtlich kaum oder

nicht entlastet werden. Vor allem unsere Mittelständler kämpfen um ihre

Zukunft."





Jedes vierte Unternehmen macht VerlusteDer enorme Energie- und Rohstoffkostendruck führte zwar zu einem kräftigenAnstieg der Produktpreise. Infolge waren chemische Erzeugnisse im Gesamtjahr 22Prozent teurer als im Vorjahr. Aber die Kosten stiegen stärker als dieVerkaufspreise, sodass laut einer aktuellen Mitgliederbefragung des VCImittlerweile bei rund 80 Prozent der Unternehmen die Gewinne zurückgehen. Jedesvierte Unternehmen macht bereits Verluste. Insbesondere der Mittelstand istbetroffen.Zwei Drittel der Mitgliedsunternehmen machte im November der Auftragsmangel zuschaffen. Über 25 Prozent der Unternehmen sahen ihre Geschäftstätigkeit dadurchsogar stark beeinträchtigt. Seit einigen Monaten sinkt der Branchenumsatz.Dennoch lag der Umsatz in Deutschlands drittgrößter Branche im Gesamtjahr mit266,5 Milliarden Euro noch rund 17,5 Prozent höher als 2021. Das Umsatzplus warjedoch allein preisgetrieben. Die Verkaufsmengen waren hingegen rückläufig.Um größere Verluste zu vermeiden und um Energie - insbesondere Gas -einzusparen, haben viele Unternehmen ihre Produktion gedrosselt. 40 Prozent derUnternehmen geben an, die Produktion bereits zurückgefahren zu haben oder diesin Kürze tun zu wollen. Ein Teil davon wurde an ausländische Standorteverlagert. Bei fast jedem vierten Unternehmen ist die Verlagerung konkretgeplant oder bereits umgesetzt. Jedes fünfte Unternehmen musste wegen derEnergiekrise zudem Aufträge ablehnen.Chemieproduktion geht um 10 Prozent zurück"Weil die Chemie mit angezogener Handbremse produzieren muss, werden einzelneGrundstoffe bereits knapp", stellt VCI-Präsident Markus Steilemann fest. Rund 50