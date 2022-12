DRV begrüßt Kompromisse bei Energiepreisbremse / "Die Umsetzung der Bremse darf nicht durch Bürokratie ausgebremst werden" (FOTO)

Berlin (ots) - Bei der Abschöpfung von Zufallserlösen haben die Nachbesserungen

zu einem sinnvollen Kompromiss geführt. "Die verabschiedeten Regelungen greifen

weniger stark in die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der genossenschaftlichen

Unternehmen ein. Ihre Belange werden gestärkt", erklärt Franz-Josef Holzenkamp,

Präsident des Deutschen Raiffeisenverbands (DRV). Positiv bewertet der DRV

insbesondere, dass auf eine rückwirkende Abschöpfung nahezu verzichtet wird.

Holzenkamp: "Wir sind zwar nach wie vor der Meinung, dass eine Gewinnabschöpfung

zur Finanzierung der Strompreisbremse an den Startzeitpunkt der tatsächlichen

Entlastung gekoppelt sein muss. Mit einer Abschöpfung rückwirkend zum 1.

Dezember 2022 können wir jedoch leben." Ursprünglich war der 1. September

geplant.



Die Erhöhung des Sicherheitszuschlags für Biogasanlagen auf neun Cent ist

ebenfalls eine richtige Maßnahme. "Dies war eine zentrale Forderung von uns und

wird dazu beitragen, die wirtschaftliche Zukunft für genossenschaftliche

Projekte in diesem Sektor zu sichern", erklärt der DRV-Präsident - zumal bei

Anlagen mit bis zu einem Megawatt Leistung jetzt auf die

Höchstbemessungsleistung abgestellt wird. "Das entlastet insbesondere Anlagen,

die flexibel einspeisen", so Holzenkamp.