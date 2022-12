HONG KONG, 15. Dezember 2022 /PRNewswire/-- Silverhorn hat seinen Ausblick für Investitionen in Asien im nächsten Jahr veröffentlicht. Im Interview erläutert Investmentchef Marco Klaus seine Sicht auf öffentliche und private Märkte.

Die Rückkehr der Vernunft und der fundamentalen Werte

In den vergangenen Jahren gab es eine Reihe von Marktereignissen, die nur ein Zyniker hätte vorhersagen können. Wir haben den unglaublichen Anstieg der FAANG-Aktien erlebt, und wir waren Zeuge eines mehr als fragwürdigen Booms bei SPACs, der seinen Höhepunkt darin fand, dass Nikola im Juni 2020 eine Marktkapitalisierung von 34 Milliarden Dollar erreichte – ein Unternehmen mit null Umsatz und einem Prototyp eines Elektrofahrzeugs, das nicht funktionierte.

Es gibt viele Gründe, weshalb dies geschehen konnte, aber der Schlüsselfaktor war zweifellos die Tatsache, dass in den vergangenen paar Jahren Kapital im Wesentlichen frei und weithin verfügbar war. Infolgedessen gab es einen liquiditätsgesteuerten Markt, auf dem Fundamentaldaten «alter Schule» wie eine solide Bilanz und ein positiver Cashflow keine grosse Rolle spielten.

Dies hat sich geändert, da die Zentralbanken – allen voran die US-Notenbank – als Reaktion auf die hohe Verbraucherpreisinflation die Liquidität zumindest vorübergehend reduziert haben. Die Chancen daraus ergeben sich auf zwei Ebenen. Silverhorn ist ein fundamental orientierter Asset Manager.

Was dies für uns als Vermögensverwalter bedeutet

Dies bedeutet, dass wir uns um die Attraktivität von Ländern, Anlageklassen und Unternehmen kümmern und unsere Zeit und Ressourcen entsprechend einsetzen. Zweitens gab es auch in Asien vereinzelte Phasen des Überschwangs (zum Beispiel chinesische Immobilien oder bestimmte Bereiche der asiatischen VC-Branche), aber insgesamt im Vergleich zu den westlichen Märkten deutlich geringer.

Die Auswirkungen all dieser geplatzten Blasen und der kontraktiven Geldpolitik der US-Notenbank sind jedoch auch in Asien stark zu spüren, so dass viele asiatische Vermögenswerte, die anfangs nicht teuer waren, jetzt ausgesprochen günstig sind.

Wo wir die besten Renditechancen in Asien sehen

Zu den von uns prognostizierten Gewinnern des kommenden Jahres gehören unter anderem chinesische Aktien, im Speziellen Unternehmen deren Bewertungen stark unter der Null-Covid Strategie gelitten haben und die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Position Marktanteile gewinnen könnten.