Mobilität 2022 - hohe Kosten, mangelnde Zuverlässigkeit und steigende Nachfrage / ADAC Die Nachfrage steigt weiter, deshalb muss der Ausbau klimafreundlicher Alternativen schneller gehen (FOTO)

München (ots) - Für die Mobilität hat das Jahr 2022 erhebliche Herausforderungen

bereitgehalten, die in das Jahr 2023 hineinwirken werden und den hohen

Reformbedarf offenbaren. Das zeige sich insbesondere mit Blick auf Fortschritte

beim Klimaschutz, auf die Bezahlbarkeit von Mobilität sowie hinsichtlich des

Angebots. Dabei hätten sich die Rahmenbedingungen teilweise deutlich

verschlechtert, so ADAC Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand, ADAC

Technikpräsident Karsten Schulze und ADAC Tourismuspräsident Karlheinz Jungbeck

in einer gemeinsamen Pressekonferenz am heutigen Donnerstag.



ADAC Verkehrspräsident Hillebrand zeigt, dass die Nachfrage nach Mobilität nach

den Jahren der Pandemie wieder deutlich angezogen, den Stand von 2019 jedoch

noch nicht wiedererlangt hat. Der ADAC rechnet damit, dass die

Pkw-Verkehrsleistung spätestens 2024 wieder so hoch ist wie vor der Pandemie.

Laut Hillebrand stieg der motorisierte Individualverkehr gegenüber dem Vorjahr

um rund fünf Prozent - trotz hoher Kosten für Kraftstoffe.